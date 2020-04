Future Mazda 6 : arrivée d'un six cylindres et de la transmission arrière ?

Nos confrères de Car and Driver en sont sûrs, et le confirment carrément : la Mazda 6 va changer, énormément changer. L'actuelle berline joue dans un segment en perte de vitesse, à savoir celui des grandes berlines à trois volumes de marques généralistes. Pour se réinventer, la Mazda 6 passerait ainsi à la propulsion et au moteur six cylindres en ligne.

Une évolution étonnante en ces temps où l'électrique, l'optimisation des volumes à bord de l'auto et la réduction du nombre de cylindres priment. Il faut dire que Mazda affiche une grosse différence avec Honda, Toyota ou Nissan : le constructeur d'Hiroshima n'a pas de branche premium, à la manière d'un Lexus, d'un Acura ou d'un Infiniti.

Pour monter en gamme, Mazda doit le faire par Mazda. La grande berline adopterait ainsi un style plus cossu, un tout nouveau moteur Skyactiv X en six cylindres avec microhybridation. Un moteur qui pourrait être partagé avec le nouvel allié Toyota sur les prochaines Lexus IS et RC... Une histoire de mise en commun des coûts de développement qui permettrait à la Mazda 6 d'aller chercher des autos premium, notamment aux Etats-Unis.

La possibilité d'une version coupé de cette nouveauté est également mentionnée, mais là, le conditionnel est de mise. Sauf si, encore une fois, Mazda partage la plateforme avec Lexus et la RC.