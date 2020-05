Future Mercedes Classe S : comme ça ?

Nos confrères de la publication sud-coréenne AtchCars publient en ligne des rendus virtuels non officiels très intéressants à propos de la future Mercedes Classe S. Les images donnent une idée particulièrement réaliste de ce à quoi s'attendre pour la trois volumes haut de gamme de la marque à l'étoile.

Le travail du graphiste asiatique repose sur les clichés des prototypes de développement surpris récemment avec très peu de camouflage. L'homme a par la suite supprimé les quelques autocollants pour livrer des photos nettes et sans artifice. Le résultat est proche de ce que les constructeurs dévoilent après un shooting en studio. La Mercedes Classe S se démarquera des modèles situés plus bas dans la gamme par des projecteurs au look très spécifique. L'arrière évoquera quant à lui les traits des berlines CLA et CLS reconnues pour leur esthétique dynamique.

D'après les bruits de couloir, Mercedes doit présenter sa nouvelle vitrine technologique Classe S avant la fin de l'année. La crise du coronavirus changera peut-être le calendrier du constructeur du groupe Daimler.