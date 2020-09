Future Peugeot 308 : comme ça ?

Le spécialiste russe de la tablette graphique Kolesa publie sur la toile deux images non officielles de sa vision de la future Peugeot 308. De quoi se faire une idée de ce à quoi s'attendre quelques années avant le lancement de la cinq portes sous le feu des projecteurs par la firme française.

Kolesa anticipe comme Caradisiac la Peugeot 308 de troisième génération avec un regard inspiré de la citadine 208 et de la grande berline 508. La compacte reçoit ainsi des griffes sous ses feux, une calandre structurée, des bas de caisse sculptés, des traits globalement plus sportifs et un bandeau traversant le hayon. Son travail se montre assez fidèle aux prototypes de développement maquillés aperçus récemment sur la route en Europe.

La Peugeot 308 troisième du nom recevra d'après les bruits de couloir un habitacle doté d'une dalle numérique, des aides à la conduite supplémentaires, des motorisations hybrides de 225 chevaux et 300 chevaux mais aussi des blocs thermiques essence et diesels aux puissances allant de 100 chevaux à 180 chevaux. La compacte déboulera en 2021 quelques mois avant le break attendu pour 2022.