Peugeot 308 : la nouvelle génération arrive en 2021

Pour la nouvelle génération de la Peugeot 308 qui sera lancée à l’automne 2021, les décideurs de la marque au lion ont prévu de ne pas tout changer. Quoi de plus normal, la Peugeot 308 plaît et fait partie des meilleures berlines de sa catégorie, Volkswagen Golf en tête. Néanmoins, il n’est pas question de laisser tout en l’état et les modifications sur la nouvelle Peugeot 308 seront assez nombreuses à commencer par le style de l’auto.

Un style inspiré des 208 et 508

Tout en conservant les mêmes surfaces vitrées (pare-brise, vitrages latéraux et lunette arrière), le style de la Peugeot 308 va évoluer pour devenir un peu plus dynamique. Les feux de jours en forme de crocs seront bien entendu de la partie et la surface de la calandre va s’agrandir. Les flancs seront également modifiés afin d'afficher une identité proche des dernières nées de la marque (Peugeot 208 et Peugeot 508).

Plusieurs motorisations hybrides

La Peugeot 508 va d’ailleurs fournir à la 308 sa motorisation hybride de 225 ch et pour la future version sportive PSE (pour Peugeot Sport Engineered) qui remplace la GTi, la Peugeot 308 PSE devrait accueillir la motorisation Hybrid4 qui équipe le Peugeot 3008. D’autres motorisations hybrides sont prévues, il s’agira cette fois d’hybride léger en 48V. Pour recevoir des motorisations hybrides, la plateforme EMP2 qui sera reconduite sera modifiée en conséquence avec l’arrivée d’un train arrière multi-bras. Tout sera fait pour que la nouvelle Peugeot 308 consomme le moins possible et l’ensemble des motorisations subira des modifications dans ce but.

Un i-Cockpit amélioré

À bord, le i-Cockpit sera reconduit avec son petit volant, mais une dalle numérique remplacera le bloc d’instrumentation, l’interface de l’écran multimédia sera améliorée pour être plus rapide et mieux connectée. De nouvelles aides à la conduite feront leur apparition et l’ergonomie du poste de pilotage devrait être améliorée pour faciliter la vie du conducteur.

Toujours en version break

La Peugeot 308 sera également proposée en version break (SW), celle-ci devrait arriver vers le début de l’année 2022. Elle reprendra la plupart des motorisations de la berline et ne devrait pas voir son volume de chargement progresser. En ce qui concerne les dimensions du nouveau véhicule, elles devraient être proches de celles de la génération actuelle. En revanche le tarif de cette auto devrait subir une inflation de quelques centaines d’euros. Enfin cette voiture sera toujours produite en France, mais passera de l’usine d'assemblage sochalienne à l’usine d'assemblage mulhousienne.

La future Peugeot 308 en dix points

Berline compacte (existe aussi en break SW)

Cinq portes, cinq places

Nouvelle génération prévue pour l’automne 2021 (début 2022 pour le break)

Longueur : 4,26 m (4,59 m pour le break)

Production en France à Mulhouse (Haut-Rhin)

Moteurs essence : de 100 à 155 ch

Moteurs diesels : de 100 à 180 ch

Motorisations hybrides : Hybrid de 225 ch pour la GT et Hybrid4 de 300 ch pour la version sportive PSE

Disponible avec boîte manuelle ou automatique selon la motorisation.

Tarif : à partir de 21 900 €*

*Estimation