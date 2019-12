Future Peugeot 308 : en hybride d'abord, en électrique ensuite

L'électrification actuelle de Peugeot n'est que le commencement d'une aventure qui touchera, à terme, tout le catalogue du constructeur. Mais celle qui est probablement le plus attendue au tournant, c'est la nouvelle 308. Le changement de génération sera l'occasion de passer sur une plateforme plus évoluée et surtout pensée pour l'intégration des batteries.

Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque au lion, a confirmé à Automotive News Europe que la prochaine 308 aurait une bonne dose d'électrification. En fait, elle sera lancée en hybride rechargeable aux côtés des versions thermiques, ce qui, concrètement, n'est pas une surprise si l'on regarde les récentes sorties Peugeot. Pour Jean-Philippe Imparato, le coût total de possessio (TCO) de la 308 hybride rechargeable sera celui d'une 308 diesel de 180 ch. Les hybrides se rapprochent donc des thermiques, mais pour l'instant, seulement des versions hautes.

La plateforme PSA étant modulaire à envie, Jean-Philippe Imparato a profité de l'interview pour confirmer qu'une 308 électrique était également dans les cartons. Mais si elle doit effectivement voir le jour, ce serait avec un départ différé par rapport au lancement de la nouvelle gamme.

A terme, Peugeot disposera des modèles les plus importants (208, 2008, 3008, 308) au moins en hybride rechargeable, et en électrique pour certains. Pour le 3008, en revanche, il faudra probablement attendre son renouvellement pour le découvrir en 100 % électrique.