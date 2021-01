General Motors envisage des voitures électriques inspirées de la Corvette

A quoi joue General Motors ? Au CES de Las Vegas (sa version virtuelle, en l'occurrence), le patron du design global de l'ensemble du groupe GM a dévoilé la vision d'avenir du géant de Detroit, avec la flopée de voitures électriques à venir. Pour l'instant, en dehors d'un Cadillac Lyriq, d'un GMC Hummer EV et d'autres modèles, notamment chez Chevrolet et Buick.

Lors de la présentation, les plus observateurs n'ont pas manqué de noter la présence d'un véhicule inconnu au second plan, ressemblant à la Covette C8, mais plus haut. Suffisant pour faire émerger la rumeur d'un SUV familier avec la Corvette, et électrique.

Selon Bloomberg, General Motors travaille en effet sur un ou plusieurs modèles électriques inspirés de la Corvette. Une information confirmée à demi-mot par Michael Simcoe, le patron du design global, qui parle de "véhicules haute performance" électriques.

Pour Chevrolet, il y a du pain sur la planche : lancer la version SUV de la nouvelle Bolt, mais aussi préparer un Silverado électrique pour ne pas se laisser distancer par Ford.