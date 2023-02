Gerald Darmanin veut "retirer le permis des conducteurs drogués" et mieux tolérer les petits excès de vitesse

Alors que l’affaire de l’accident provoqué par Pierre Palmade la semaine dernière occupe encore beaucoup d’espace médiatique, le Ministre de l’intérieur Gerald Darmanin vient de communiquer sur le sujet via son compte Twitter. « Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5km/h et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent. À l’inverse, je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue/alcool car ils sont des dangers en puissance. », écrit-il sur le réseau social américain.

Actuellement, le fait d’être contrôlé au volant sous l’emprise de drogues entraîne un retrait de seulement 6 points sur le permis de conduire. Mais cette sanction s’accompagne déjà d’une suspension du permis de conduire pour trois ans ou plus, en plus de possibles peines de prison et d’une forte amende comme vous nous le rappelions il y a quelques jours. A ces sanctions déjà existantes et nombreuses, Gerald Darmanin semble donc vouloir ajouter une suppression symbolique du permis de conduire, et pourrait l'étendre à la conduite sous l'emprise de l'alcool.

Plus de points en moins pour les excès de vitesse de moins de 10 km/h ?

Concernant les mots de Gerald Darmanin sur la fin des retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h, proposition qu’il avait déjà faite l’année dernière, il faut rappeler qu’on parle bien de vitesse retenue (après l’application de la marge d’erreur) et non pas de vitesse réelle. Si Gerald Darmanin va au bout de sa démarche, il deviendrait donc possible de commettre des excès de vitesse avec une vitesse retenue située entre 1 et 5 km/h au-dessus de la limitation sans avoir de retrait de point. Ce qui correspondrait donc à une vitesse réelle pouvant être 10 km/h au-dessus de la limitation.