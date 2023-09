Grâce à l'électrification, des voitures plus belles?

C’est un refrain qui revient souvent dans la bouche de ceux qui souvent y trouvent un motif supplémentaire de ne pas s’intéresser à l’automobile : « de toute façon, toutes les voitures se ressemblent. »

Or, si cette assertion n’est pas entièrement fausse quand on constate de curieuses convergences stylistiques entre certains SUV, elle est tout de même très exagérée aujourd’hui…et le sera bien davantage demain !

Avec leurs plates-formes de type skateboard, composées de pack de batteries encadrés par les deux trains roulants, les voitures électriques offrent davantage de souplesse aux designers et cela commence à se voir. Démonstration par l’exemple, avec 8 modèles pour le moins originaux déjà commercialisés ou en passe de l’être.

Volkswagen ID.Buzz

Il aura fallu des décennie à Volkswagen pour proposer un véritable héritier de son mythique T1. Mais c’est chose faite avec l’ID.Buzz qui, comme son prédécesseur, dispose son moteur à l’arrière! Un modèle que vous prendrez soin de choisir en livrée bicolore, bien évidemment.

Tesla Cybertruck

« Plus polyvalent qu’un pick-up et plus performant qu’une voiture de sport », clame Tesla. Le Cybertruck ne ressemble à aucun autre véhicule de l’histoire, et ne déparerait dans le décor d’un film de science-fiction. Même si des incertitudes demeurent quant à sa traversée de l’Atlantique, cet engin démontre avec brio que l’électrique peut réinventer une catégorie aussi figée que celle des pick-up !

Honda e

Peut-on imaginer citadine au style plus réussi que cette splendide Honda e, véritable collector avant l’heure ? Trop onéreuse et dotée d’une trop faible autonomie, elle est un échec commercial pour Honda qui ne poursuivra pas sa production au-delà de 2025. Mais quelle jolie voiture malgré tout!

Renault Scenic

Présenté au dernier salon de Munich, le nouveau Scenic quitte la catégorie des monospaces et s’apparente à un véhicule hybride, à la lisière du break et du SUV. Un modèle au style particulièrement avenant et original, qui illustre bien la volonté de Renault de revenir aux avant-postes.

Fisker Ocean

OK, un Tesla Model Y se montre probablement plus pratique car plus logeable. Mais en termes de style, le Fisker Ocean, affiché à partir de 41 900 €, est une véritable pépite. A plus forte raison quand on active le « California mode » permettant de circuler toutes vitres baissées (pare-brise excepté…).

Renault 5

Encore une Renault ? Certes. Mais la future R5, attendue vers le milieu de l’année 2024, promet d’offrir un style des plus attrayants, proche de celui du concept-car illustré ci-dessus. Elle aura de plus le bon goût d’être « made in France ».

Polestar 4

Si la marque n’est pas encore distribué en France, nos voisins européens pourront très bientôt circuler à bord de la Polestar 4, un grand SUV coupé long de 4,84 m et présentant le particularisme de se passer de vitre arrière ! Pour les manœuvres, une caméra assistera le conducteur.

MG Cyberster



Ce pétillant roadster dont le style évoque la Jaguar F-Type illustre la volonté de montée en gamme du chinois MG. Avec ses portes à ouverture en élytre et son intérieur luxueusement traité, il est vrai qu’il en jette ! Les 544 ch de la version la plus musclée (314 ch en entrée de gamme, sinon) ne laisseront guère le temps au conducteur de consulter les trois écrans garnissant la planche de bord.