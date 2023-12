Gros plan de rigueur budgétaire chez Volkswagen

Les ventes de voitures électriques ne donnent pas satisfaction chez Volkswagen pour l’instant et le groupe allemand veut augmenter sensiblement sa rentabilité d’ici la fin de la décennie. Résultat, Volkswagen se retrouve contraint de faire des économies quasiment à tous les niveaux de sa chaîne de conception des voitures. Après avoir déjà dû stopper la production de plusieurs modèles électriques au cours des derniers mois, le groupe prépare une réduction des coûts de quelque 10 milliards d’euros d’ici l’année 2026.

Pour cela, Volkswagen veut réussir à économiser 320 millions d’euros par an rien qu’en optimisant ses achats, 250 millions d’euros en réorganisant son service après-ventes et 200 millions d’euros en réduisant ses temps de production. 400 millions d’euros annuellement seront aussi sauvés en réduisant le nombre de véhicules d’essai de 50%, en s’appuyant plus que jamais sur les techniques de développement assistées par ordinateur. La durée de conception des voitures doit par ailleurs passer de 50 mois à trois ans seulement, permettant théoriquement de sauver un milliard d’euros. Volkswagen va également annuler la fabrication d’un nouveau centre de recherches et développement à Wolfsburg pour réaliser 800 millions d’euros d’économies.

Gel des embauches

Ces mesures auront hélas un effet sur les embauches du groupe Volkswagen, avec un gel des recrutements et un renvoi d’un certain nombre de travailleurs intérimaires qui vont avec des coupures de production organisées depuis quelques mois déjà en Allemagne. Volkswagen veut passer d’une marge de 3,4% à 6,5% d’ici 2026 grâce à ces mesures d’économies. Mais attention, réduire les durées et budget de conception des voitures neuves est rarement une bonne chose pour la qualité des produits. Ce n’est cependant pas la première fois que Volkswagen doit se sortir d’une mauvaise passe car outre le scandale du diesel gate au milieu de la précédente décennie, les Allemands avaient dû redresser une très mauvaise situation économique au début des années 90. A l’heure où les marques essaient de négocier au mieux le grand virage de l’électrique en tout cas, les décisions prises par le directoire du groupe risquent d’être capitales pour son avenir.

Via Automotive News