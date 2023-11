Les choses ne s'arrangent pas chez Volkswagen pour les autos électriques

Le marché automobile électrique européen est-il arrivé à un palier ? C’est la hantise de certains constructeurs automobiles qui avaient investi des sommes astronomiques ces dernières années dans le développement de nouveaux modèles à zéro émission. Du groupe Stellantis, par exemple, qui voit les ventes de sa 500 électrique rester en dessous de ses objectifs. Du groupe Volkswagen, surtout, dont la stratégie d’expansion des gammes électriques se heurte actuellement à la stagnation et même la baisse des commandes.

Il y a quelques mois, le géant allemand avait déjà dû réduire la voilure dans son usine de Zwickau où sont assemblés les ID.3 et ID.4 dont le niveau des ventes n’atteint pas les chiffres prévus. Récemment, on apprenait aussi que Volkswagen faisait face à une baisse des commandes vertigineuse après avoir relativement bien démarré l’année 2023. Hélas pour la marque de Wolfsburg, cette baisse des commandes oblige à reconsidérer régulièrement sa stratégie dans son usine de Zwickau où les réductions de cadences de production concernent désormais aussi bien l’ID.3 et la Cupra Born que les ID.4, ID.5 et l’Audi Q4 e-tron.

Un problème de fourniture moteur, aussi

En plus de la baisse de la demande, le groupe Volkswagen fait aussi face en ce moment d’après les journalistes allemands d’Handelsblatt à des soucis de production de son nouveau moteur électrique arrière destiné à être monté dans la berline ID.7 et les versions améliorées de l’ID.4, de l’ID.5, du Skoda Enyaq et du Skoda Enyaq en plus du nouveau Cupra Tavascan. Ce souci a donc des répercussions sur la productivité d’autres usines, celle d’Emdem en Allemagne et de Mlada Boleslav en République tchèque. Bref, la conjoncture reste difficile pour le géant allemand en attendant l’arrivée d’autres modèles électriques moins chers qui pourraient dynamiser franchement ses ventes comme l’ID.2 de 2025.