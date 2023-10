Volkswagen voit ses commandes de voitures électriques plonger

Après des années d’investissements financiers très importants, Volkswagen continue de déployer ses nouvelles voitures électriques. La compacte ID.3 fait bien partie des meilleures ventes électriques du marché européen et le SUV ID.4 s’y impose comme l’un des modèles familiaux à zéro émission les plus vendus, loin derrière l’intouchable Tesla Model Y. Mais pour l’instant, les niveaux de vente atteints par ces voitures électriques de Volkswagen restent en dessous des prévisions initiales. A tel point qu’il a fallu adapter la cadence de production dans l’usine qui fabrique ces modèles.

Et voici une autre mauvaise nouvelle pour la marque de Wolfsburg. Alors qu’elle se félicite des près de 532 000 voitures électriques écoulées dans le monde sur les trois premiers trimestres de l’année 2023 (contre 366 000 unités livrées l’année dernière sur la même période), elle a vu ses commandes plonger littéralement sur le Vieux Continent au cours des dernières semaines. D’un niveau de 300 000 au début de l’année, ce carnet de commandes compte désormais 150 000 véhicules à produire ce qui représente une chute de 50% ! Ces commandes ont baissé en France et en Italie mais surtout en Allemagne où la régression est de 60%.

Vivement l’ID.2

Les dirigeants de Volkswagen pointent un ralentissement du marché, la concurrence nouvelle des constructeurs chinois et la hausse des taux d’intérêt pour expliquer cette baisse spectaculaire des commandes. Ils estiment que l’arrivée récente de l’ID.3 restylée et surtout des ID.4 et ID.5 améliorés (en plus de la berline ID.7) permettra tout de même à la marque d’atteindre son objectif compris entre 8 et 10% de parts de voitures électriques dans le mix total de voitures neuves dans le monde en 2023.

On a du mal à dire si ces résultats décevants doivent s’expliquent par un ralentissement du marché général ou plus spécifiquement des produits qui ne séduisent pas assez la clientèle dans un contexte très concurrentiel. Une chose est sûre : la petite citadine ID.2 à 25 000€ est attendue avec impatience pour améliorer les chiffres de vente des voitures électriques de Volkswagen. Hélas, elle n’arrivera qu’en 2025.