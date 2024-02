GTA Effect : ils immortalisent les véhicules similaires croisés dans la rue

Le fabuleux monde d'internet regorge de communautés aux loisirs et passe-temps parfois insolites. La preuve avec le groupe Facebook GTA Effect à la recherche dans le monde réel de répétitions de véhicules façon jeu vidéo. Des récurrences quelques fois visibles bien entendu dans l'œuvre vidéoludique Gran Theft Auto.

L'idée : immortaliser des regroupements de véhicules ayant des points communs suffisamment marqués pour donner l'impression qu'ils proviennent d'une simulation de génération de trafic routier. De ce fait, les images concernent des modèles identiques garés à proximité immédiate sur un parking ou des voitures aux couleurs parfaitement semblables. Le combo idéal étant vous l'avez compris une photo avec plusieurs automobiles identiques, configuration de carrosserie et couleur comprises.

Presque 100 000 membres

Ce groupe particulièrement étonnant rassemble à l'heure actuelle non moins de 82 800 personnes. Les internautes proviennent sans surprise du monde entier avec des photos clairement issues des pays de l'est, d'outre-Atlantique avec des plaques américaines et plus rarement d'Europe. Une seule règle à respecter pour un effet maximal : ne pas publier de contenu retouché.