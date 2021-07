Le prix des voitures neuves va grimper progressivement

Dans un passé pas si lointain, la tonne de PE (Polyéthylène, un plastique "brut" utilisé par de nombreuses industries, dont l'automobile) sortait à 200 € chez certaines raffineries françaises. Aujourd'hui, nous atteignons désormais les 2000 € la tonne, et ce n'est pas un cas isolé. La quasi totalité des matières premières ont vu leur prix exploser, la faute à un rebond mondial de la demande, à des usines qui ne suivent pas, et à des tensions énormes sur le transport maritime, incapable de répondre à un réveil mondial de l'économie.

Des matières premières très demandées qui obligent les constructeurs à augmenter le prix des autos neuves, dans un contexte où il n'est pas question de rogner sur les marges et les sommes versées aux investisseurs.

Volkswagen Passenger Cars, qui avait déjà fait grimper les prix catalogue de nombreuses autos au printemps (+ 1,5 % en moyenne), a annoncé à ses concessionnaires via une lettre interne qu'une autre hausse allait se produire au second semestre. Une décision étonnante compte tenu des résultats records du groupe allemand, qui a livré plus de 5 millions de véhicules à travers le monde entre janvier et juin.

Du côté des distributeurs, la nouvelle est évidemment mal vécue, puisque cette augmentation ne leur profite pas. Pire encore : elle peut leur faire perdre des clients face à d'autres marques... qui, de toute façon, vont subir les mêmes problèmes de prix des matières premières que VW Group.