Hausse des prix des carburants : du gazole à 2 € le litre !

Vous le voyez en faisant le plein : la situation ne s'arrange pas dans les stations, bien au contraire. Les prix continuent de grimper. Au cours de la dernière semaine, le litre de gazole a augmenté de 1,6 centime. Pour le sans-plomb 95 E10, c'est encore 2,1 centimes supplémentaires.

Depuis début janvier, c'est donc chaque semaine de nouveaux records. En moyenne, le gazole est maintenant à 1,6704 €, le SP 95 est à 1,7202 €. Il y a un an, alors que les prix avaient déjà commencé à progresser, c'était 1,31 € et 1,41 €. Soit un écart allant jusqu'à 36 centimes pour le gazole, ce qui donne 18 € sur un plein de 50 litres.

Les prix sont portés par la hausse des cours du pétrole. En ce début de semaine, le baril de Brent est au-dessus de la barre des 90 $, quand il était à 55 $ il y a un an. Le pétrole est au plus haut depuis 2014. Cette progression de l'or noir s'explique par une hausse de la demande, avec la reprise de l'économie mondiale, qui ne suit pas celle de l'offre, les principaux pays producteurs s'entendant pour la limiter. Certains ont aussi du mal à faire repartir les volumes d'extraction en raison de problèmes d'infrastructures et d'investissements. À cela s'ajoutent les tensions géopolitiques, notamment entre la Russie et l'Ukraine.

Si les prix des carburants atteignent des sommets chez nous alors qu'on a déjà vu du pétrole à ce prix, c'est parce que les taxes ont beaucoup augmenté entre 2014 et 2018, jusqu'au coup d'arrêt avec les gilets jaunes. Face à cette crise, Emmanuel Macron a gelé toute nouvelle hausse de la fiscalité jusqu'à la fin de son quinquennat.

Sans cela, on pourrait avoir des prix déjà proches de 2 € le litre… que l'on peut d'ailleurs déjà voir en France. C'est évidemment à Paris que l'on trouve surtout des stations où le litre d'essence dépasse 2 €. Et fait nouveau, il y a même du gazole à 2 € le litre. Selon le site du gouvernement, c'était ainsi le cas dans la station Avia Avenue Duquesne. Plusieurs autres stations s'en approchent.

Paris reste toutefois un exemple très spécial, le prix des carburants étant notamment impactés par celui du foncier. Mais il y a comme un avant-goût d'un futur qu'on pensait plus lointain.