HIF Global annonce un carburant synthétique à 2€ le litre

HIF Global, c’est cette société soutenue par Porsche et spécialisée dans la fabrication du fameux carburant synthétique faisait tant parler depuis quelques mois au sein de l’Union européenne. Basée au Chili, elle produit déjà du carburant synthétique en petite quantité dans le pays (destiné à être utilisé dans les Porsche de la Carrera Cup en compétition). Mais l’entreprise a de grands projets d’expansion.

Dès l’année prochaine, elle démarrera la construction d’une toute nouvelle usine située au Texas à Matagorda. Il s’agira de la plus grosse usine dédiée à la production de carburant synthétique dans le monde, puisqu’elle doit fournir environ 750 millions de litres de ce précieux carburant chaque année d’ici 2027. L’usine produira aussi du carburant pour les bateaux, avec au total 1,4 million de litres de méthanol chaque année (qui doit ensuite être davantage raffiné pour être transformé en carburant synthétique automobile).

2€ le litre avant les taxes

Point sensible de ce carburant synthétique, son prix baissera grâce aux économies d’échelle. Alors qu’il faut actuellement compter sur un litre de carburant synthétique à 50€ du litre lorsqu’il est produit sur son site de Haru Oni au Chili, HIF Global parle d’un « litre à environ 2€ » lorsque la société aura atteint ces niveaux de production prévus. On parle bien évidemment ici d’un prix hors taxes, qui sera sans doute bien plus bas que celui payé en station dans un pays comme la France où ce genre de carburant n’échappera pas aux taxations gouvernementales. Bref, il restera logiquement bien plus cher que le carburant fossile actuel.