Historique : en Norvège, les voitures électriques ont dépassé en nombre les voitures à essence, mais les diesels résistent...

Saviez-vous qu'au mois d'août 2024, 94,3 % des voitures vendues en Norvège étaient électriques ? C'est pourtant bien vrai, et cette proportion énorme, inconnue dans les autres pays du monde, explique aisément que la proportion de voitures électriques (VE) dans le parc total roulant augmente à vitesse grand V !

De fait, dans le pays des fjords et du farikal, le nombre de VE vient de dépasser le nombre de voitures carburant à l'essence sans-plomb. Sur les 2 872 652 véhicules qui composent le parc actuel (vous remarquerez que le chiffres est étonnamment petit...), 26,26 % sont désormais électriques, contre 26,24 % à essence. Le diesel régresse vite aussi, mais reste encore le carburant le plus présent, avec 34,8 % du parc.

En chiffres, cela donne 754 303 VE, contre 753 905 essence. Le point de bascule a eu lieu le 16 septembre précisément, selon les données du conseil d'information sur la circulation routière (OFV). Et pourtant, en 2004, seules 1 000 voitures électriques circulaient dans ce pays scandinave !

Des chiffres qui s'expliquent aisément

Un paradoxe qui s'explique. Paradoxe car la Norvège est un pays qui base une grande partie de sa richesse sur les exportations de... pétrole et de gaz naturel ! On poirrait donc penser que, comme dans les pays du Golfe, les voitures fonctionnant aux carburants fossiles seraient majoritaires.

Que nenni, car dans le même temps, la Norvège produit presque toute son électricité, comme le Canada, à partir d'énergies renouvelables comme l'hydroélectricité. Elle est donc peu chère et abondante. Et surtout, ce pays a décidé de subventionner fiscalement très largement l'achat de VE, tout en leur octroyant des privilèges. Pensez, les acheteurs de VE bénéficiaient de l'exemption de paiement de la TVA (25 %) jusqu'en janvier 2023. Des aides rabotées depuis mais qui n'ont pas longtemps freiné les ventes. Et les conducteurs de VE sont exemptés de paiement du péage urbain dans les grandes agglomérations, comme Oslo. Ils peuvent emprunter les voies réservées aux transports en commun et le parking comme certains péages sont gratuits.

Nous l'avons dit, si les VE dépassent désormais les essence, et devraient accroître leur avance rapidement, les voitures diesels restent majoritaires, et devraient le rester jusqu'en 2025. Elles sont 999 715 à date.

La situation de la France est évidemment très (très) loin de celle de la Norvège. Chez nous, sur un parc roulant de 41,6 millions d'autos, ce sont, selon les dernières données, un peu plus de 1,15 million d'autos qui sont des VE (véhicules particuliers et utilitaires), soit environ 2,8 % du parc...