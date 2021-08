Honda annonce une mise à jour avec la NSX Type S

Il faudra bientôt dire adieu à la Honda NSX. Elle qui n'a pas eu une carrière bien facile dans la meute de supercars et coupés sportifs, depuis son lancement en 2015. Mais avant, la japonaise va avoir droit à un traitement spécial "Type S", alors que le constructeur vient de relancer ce label aux Etats-Unis via sa branche Acura.

Une NSX Type S qui nous ramène à la fin des années 90, lorsque Honda proposait cette version sur le coupé. Une sorte de lien entre la gamme "classique" et les plus exclusives Type S Zero et Typ R. A l'époque, le programme était surtout à l'allègement avec des jantes, sièges ou encore volant spécifiques.

Honda a déjà dévoilé quelques images de cette NSX Type S, avec un cache moteur rouge, une plaque numérotée et des touches de noir un peu partout. Cette édition, limitée à 350 exemplaires, devrait ainsi être le chant du cygne pour la NSX actuelle, mais aussi pour la NSX à moteur à combustion tout court. Des modifications mécaniques (moteur, suspensions) sont évidemment attendues pour marquer le coup.