Honda dévoile la nouvelle Civic (2021)

Ce que vous avez sous les yeux pourrait bien être la dernière génération de Honda Civic à moteur thermique. Alors que se profile petit à petit la nouvelle norme Euro 7, qui devrait faire mal à tous les constructeurs, Honda présente sa onzième génération de berline compacte. Le constructeur japonais a d'ailleurs fait ça de manière originale en la présentant sur le réseau Twitch, spécialisé dans le streaming de jeux vidéo.

De plus, il s'agit de la version américaine à trois volumes de la Civic, dans une variante "showcar" proche de la série. Mais Honda précise bien qu'il s'agit d'un prototype et pas de la voiture qui se retrouvera en concession. De maigres évolutions pourraient donc avoir lieu entre temps, avant l'arrivée sur les routes l'année prochaine.

Le design s'est nettement assagi, à l'avant comme à l'arrière, pour tenter de séduire un public plus large. A l'intérieur, on retrouve l'agencement de l'actuelle avec une présentation plus épurée, et une instrumentation numérique.

Pour l'heure, rien ne dit que Honda commercialisera cette Civic en Europe. Le constructeur va fermer son usine anglaise où était produite la Civic européenne, et transfèrera son assemblage aux Etats-Unis pour la mouture Hatchback.