Honda dévoile son plan pour l'électrification de sa gamme

Malgré un léger retard à l’allumage sur le marché des véhicules électriques, Honda compte bien y remédier rapidement. Le plan de développement du constructeur japonais a apporté de nouvelles informations sur l’électrification de la gamme Honda, et il est plutôt ambitieux.

Avec pas moins de 30 véhicules 100 % électriques de prévus d’ici 2030, Honda entend combler le retard et se mettre au niveau de la concurrence. Pour cela, le constructeur va se donner les moyens de ses ambitions. 37 milliards €, soit 62,5 % de son budget en recherche et développement, seront ainsi consacrés à l’électrification de sa gamme, et au développement d’une nouvelle génération de batteries solides, qui devraient, dès 2040, aboutir à la fin des véhicules thermiques dans le catalogue Honda.

Pour produire ses voitures électriques, Honda compte investir dans deux usines de production en Chine, et y consacrer une ligne spéciale en Amérique du Nord. À court terme, Honda prévoit trois plateformes électriques, qui seront progressivement remplacées par un ensemble baptisé Honda e : Architecture combinant la plateforme matérielle et logicielle.

Parmi les 30 véhicules Honda 100 % électriques prévus, deux nouveaux modèles sportifs font particulièrement parler d’eux. Une nouvelle génération de la Honda NSX, 100 % électrique cette fois, est évoquée.