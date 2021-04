Honda dévoile un concept radical

Pour l'heure, les constructeurs n'ont pas franchement le choix en matière de voiture électrique : l'autonomie dépend des kWh de la batterie, et donc du poids. Et puisque la densité énergétique des voitures électrique progresse difficilement (tant que l'on sera sur une technologie à électrolyte liquide, notamment), la seule façon de réduire le poids d'une voiture électrique et de jouer sur tout ce qui entoure la batterie.

C'est ce qu'a fait Honda avec cette création radicale sur la base de la "e". La marque, qui s'est associée à l'équipementier nippon HKS, a vidé l'intérieur et a remplacé la carrosserie par des éléments en fibre de carbone et troqué le vitrage pour des pièces spéciales allégées. Cette Honda "e-Drag" repose par ailleurs sur des jantes ultralégères en 17 pouces.

Basée sur la version la plus puissante de 154 ch, la e-Drag repose sur des suspensions héritées de la Civic et a même droit à un système de blocage des roues avant pour chauffer les pneus arrière lors des départs arrêtés.