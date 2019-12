Honda : l'objectif n'est pas l'électrification, mais l'efficience

Le discours de la direction de Honda est pour le moins différent de celui d'autres grands groupes comme Volkswagen. Si le géant allemand parle "électrique" sans cesse depuis 2 à 3 ans, pour Honda, l'entrée dans le monde de la voiture à batteries se fait en catimini. Avec la Honda e, d'abord, et avec un second modèle du genre qui sera lancé dans les mois à venir, la marque y va doucement.

Et ce n'est pas Takahiro Hachigo, le patron de Honda, qui dira le contraire. Interviewé par Automotive News sur la "feuille de route" du constructeur en matière de véhicules électrifiés, le numéro un de Honda affirme que les "hybrides vont jouer un rôle critique" et que "l'objectif n'est pas l'électrification, pour ainsi dire, mais l'amélioration de l'efficience des moteurs thermiques".

Hachigo et Honda pensent "que les véhicules hybrides sont un moyen d'exister parmi les différentes normes environnementales". Hachigo va plus loin en se demandant si les clients "veulent vraiment" de la voiture électrique. Une interrogation que l'on avait clairement ressentie au moment de la prise en main de la Honda e, en discutant avec les ingénieurs et responsables du projet.

Pour l'instant, l'heure est malgré tout au lancement important de l'auto, qui devra trouver sa place dans un marché de plus en plus concurrentiel.