Honda : la fin du pur thermique dès 2022 en Europe

Avoir une gamme entièrement électrifiée, voilà l'objectif que de nombreux constructeurs se sont fixé pour les prochaines années. Chez Honda, ce sera dès 2022 sur le Vieux Continent. Un calendrier que le constructeur a accéléré, puisqu'il pensait y arriver d'ici 2025.

Si la marque avait déjà communiqué sur 2022, Ian Howells, vice-président de Honda Europe, vient de préciser à Autocar que le japonais ne se contentera pas d'avoir des modèles proposés avec au moins un moteur électrique ou un moteur hybride, comme va le faire PSA par exemple, il va aussi stopper toutes les variantes purement thermiques.

Le constructeur est toutefois bien avancé dans cet objectif. La nouvelle Jazz, lancée cet été chez nous, se contente déjà d'un bloc hybride. Il en est de même pour le dernier CR-V qui, après avoir été vendu en essence classique et en hybride, ne propose plus que l'hybride en France. Le prochain HR-V, attendu en 2021, va donc lui aussi se contenter d'un bloc hybride. Si on se fie aux déclarations de Ian Howells, ce devrait donc être pareil pour la prochaine Civic, qui doit également être présentée l'année prochaine.

Côté 100 % électrique, après la citadine e, Honda a confirmé le lancement d'un deuxième modèle branché, mais sans préciser sa catégorie.