Honda mêle l'eSport à l'auto et la moto

Honda annonce du nouveau, et pour une fois, c'est directement de la filiale française, et spécifiquement pour la France. La marque nippone va en effet s'associer à GameWard, l'une des plus grosses structures de jeu vidéo en France. Ils sont ce que l'on pourrait appeler une "écurie", qui sévit aussi bien sur des titres de sport, de tirs que des jeux baignant dans l'univers automobile. Honda ayant toujours été lié au monde de la compétition, la marque rappelle le slogan de Soichiro Honda (fondateur de la Honda Motor Company à la fin de la guerre) : "Honda privé de compétition n'est plus Honda".

En plus de proposer du "contenu premium" virtuel à destination à la fois des fans de GameWard mais aussi des clients auto et moto Honda, le groupe japonais va fournir des Honda E et le crossover X-ADV (scooter tout-terrain) pour la partie deux roues.

Il faudra donc s'attendre à d'éventuelles séries spéciales liées au monde de l'eSport sur les produits auto et moto de la marque dans les mois à venir. Mais il sera également intéressant de voir si les développeurs de jeux tels que Gran Turismo, Need For Speed ou encore Forza proposent des contenus spécifiques comme ce peut être le cas avec la série des concepts "Vision" de Gran Turismo.