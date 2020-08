Honda rapatrie une partie de sa production anglaise au Japon

L'usine anglaise de Honda vit déjà ses derniers mois. Le constructeur avait déjà confirmé l'année dernière sa fermeture pour 2021, dans un contexte de baisse des ventes et de Brexit, Honda avait pris la décision d'arrêter l'activité à Swindon pour revenir au Japon, alors qu'il était pourtant à l'ordre du jour d'éviter de trop produire sur le sol nippon pour limiter les problèmes de taux de change avec les autres marchés.

Aujourd'hui, le Nikkei annonce que Honda a déjà décidé de rapatrier la Civic dans son usine japonaise de Yorii, qui produira ainsi les berlines compactes à destination de l'Europe.

Pour le marché anglais, la donne est plus complexe. Lorsque la Grande-Bretagne faisait encore partie de l'Europe, les taxes à l'importation sur les automobiles étaient de 7,5 %. En étant sorti de l'Europe, et sans négociation plus poussées avec le Japon, les taxes passeront à 10 % pour l'importation de Honda au Royaume-Uni depuis le Japon.

Et le marché anglais reste important pour Honda, puisqu'il représentait un tiers des immatriculations totales de la marque asiatique sur toute l'Europe.