Hyper concentration géographique des bornes de recharge en Europe

Pays-Bas, Allemagne et France*. Trois pays aux avant-postes du développement public des bornes de recharge en Europe. Sur les 632 423 points de recharge publics disponibles dans l'UE à la fin de 2023, le trio en abrite à lui seul les deux tiers (61 %). Le tiers restant (39 %) étant réparti entre les 24 autres pays membres de l’UE. Géographiquement, on constate une hyper concentration des infrastructures sur 20 % de la superficie européenne. Les Pays-Bas abritent la plus grande part d’infrastructures (144 453 bornes) devant l’Allemagne (120 625) et la France (119 255). La Hollande compte 52 fois plus de points de recharge que la Roumanie (2 754), qui est environ sept fois plus grande.

Des véhicules et des bornes

L’ACEA note ainsi une corrélation significative entre la disponibilité de bornes de recharge publiques et les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV). Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique, qui se classent parmi les cinq premiers en termes de nombre de chargeurs, affichent également certaines des plus grandes parts de marché pour les BEV. Mais ce qui est vrai en volume l’est parfois moins en proportion. La Suède apparaît comme le pays de l’Union européenne ayant le parc automobile roulant le plus électrifié. Sur la route, plus d’une voiture sur trois (38,7 %) est 100 % électrique pour 37 166 bornes de recharges publiques. Soit une borne pour 50 véhicules. Dans les trois pays (France, Allemagne, Pays-Bas) comptant le plus de bornes de recharges publiques sur leur territoire le ratio est d’une borne pour 7 à 9 véhicules. Et pourtant la part de véhicules électrique sur l’ensemble du parc roulant oscille entre 30,8 % (Pays-Bas) et 16,8 % (France). La Suède, serait-elle l’exception qui confirme la règle ? Sans doute. Avec le Danemark et la Finlande, les pays nordiques font figure de pionniers dans l’adoption des voitures full électrique.

Le sud et l’est à la traîne

À l’opposé du spectre, Italie et Espagne tardent à se convertir à l’électrique. Avec respectivement 41 144 et 30 385 bornes publiques, bien loin des leaders européens, la part de l’électrique dépasse à peine les 5 % dans la péninsule ibérique et stagne autour de 4,2 chez nos voisins transalpins. À noter l’exception notable de Malte. Avec seulement 101 bornes de recharge sur son territoire le pays atteint un taux d’électrification de son parc de 17,3 %. Un ratio supérieur à la France (16,8 %). Un épiphénomène pour les statisticiens ?

La Commission européenne demande 3,5 millions de points de recharge d'ici 2030 pour soutenir le niveau d'électrification des véhicules nécessaire pour atteindre la réduction de 55% de CO2 proposée pour les voitures. Les projections de l'ACEA estiment nécessaire que soient déployées 8,8 millions de bornes de recharge d'ici 2030. Pour y parvenir, il faudrait installer 1,4 million de chargeurs par an. Soit 22 438 par semaine !

*Correlation between electric car sales and charging point availability (2023 data)