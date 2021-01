Hyundai abandonne à son tour le moteur diesel

En réponse à

quand tu parles agrément, tu parles reprises sans doute ?

Parce que silence de fonctionnement, souplesse et élasticité du moteur, absence de vibration et j'en passe, je trouve pour ma part l'agrément de l'essence nettement supérieur.

Donc à part pour celui qui en a vraiment besoin, le moteur essence a davantage de qualités.

Cherry on the cake : c'est moins cher à l'achat et à l'usage, et surtout beaucoup plus fiable !