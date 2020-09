Hyundai accélère sur le transport volant

Souvenez-vous : Hyundai intronisait à l'occasion du dernier Consumer Electronics Show de Las Vegas le spectaculaire taxi volant S-A1 pensé avec l'entreprise spécialiste des chauffeurs privés Uber. La marque signe aujourd'hui des nouveaux partenariats pour accélérer le développement du transport volant.

L'entité Hyundai Motor Company est désormais associée avec KT Corp, Construction Co, Incheon International Airport Corp et le département Hyundai Engineering pour donner forme à sa solution Urban Air Mobility. Les entreprises espèrent commercialiser cette dernière d'ici 2028. L'eVTOL -pour Electric Vertical Takeoff and landing- est grâce à son décollage vertical en centre urbain un élément clé du projet. C'est pourquoi le gouvernement coréen encourageait en juin dernier le développement des vertiports ou aéroports verticaux.

Incheon International Airport Corp se chargera de l'étude de la structure de ces aéroports très spéciaux et de l'intégration de ces véhicules dans leur architecture. Hyundai Construction prendra le relais pour sortir ces bâtiments de terre et les connecter aux transports en commun. Enfin, KT Corp intègrera les infrastructures de communication. Rendez-vous dans quelques années pour voir tout cela prendre forme.