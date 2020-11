Hyundai annonce un nouveau SUV, le Bayon

Encore un SUV ? Oui, encore un . Hyundai, qui a déjà un catalogue bien fourni en la matière (Kona, Tucson, Santa Fe et le très confidentiel Nexo), va ajouter un nouveau modèle. Mais, étonnamment, il pourrait se retrouver en concurrence avec le Kona, sans toutefois le supplanter totalement.

Le Bayon, c'est son nom, est un nouveau crossover du segment B (tout comme le Kona, donc), et son nom puise son inspiration en France : "le nom Bayon est directement inspiré de la ville de Bayonne située dans le sud-ouest de la France. Bayon étant avant tout un produit européen, Hyundai a décidé de lui attribuer le nom d’une ville européenne. Haut-lieu touristique entre côte atlantique et Pyrénées, la ville est particulièrement prisée de tous les amateurs de voile et de randonnée notamment, et en parfaite harmonie avec le caractère « lifestyle » de ce nouveau modèle". Voilà pour les explications.

Pour l'instant, à part cette image d'un feu arrière en forme de boomerang, nous n'avons pas grand chose à nous mettre sous la dent. Mais l'auto est bien avancée puisque son lancement est prévu pour le premier semestre 2021. La présentation devrait donc intervenir dans un avenir très proche.