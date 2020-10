Hyundai i10 : à (re)découvrir - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Les coréennes sont, en général, de bonnes voitures. Il faut le reconnaître, Kia et Hyundai, qui font partie du même groupe, ont fait des progrès énormes depuis 10 à 15 ans, et proposent aujourd'hui des produits aboutis, étudiés pour les Européens, et qui peuvent même en remontrer aux marques bien installées, y compris les plus huppées des généralistes.

La Hyundai i10 au salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

Avec en plus l'argument massue de garanties très longues, et d'une fiabilité redoutable.

C'est bien le cas de la petite i10 de Hyundai, qui en est à sa troisième génération. Si la première prêtait un peu à sourire face à des références comme la Twingo, la seconde a déjà fait grincer des dents la concurrence, et la troisième enfonce le clou.

C'est une auto qui fait preuve d'un redoutable agrément de conduite, d'une qualité de finition et de filtration excellente pour la catégorie, et d'un équipement jamais vu dans la catégorie ainsi que d'un rapport prix/équipement très favorable.

Elle fait toujours confiance à des moteurs thermiques. Un 3 cylindres de 67 ch, qui se révèle à l'aise en ville et en périurbain, mais moins sur autoroute, et un 1.2 84 ch, plus à l'aise partout.

Côté tenue de route, c'est plutôt pas mal pour un petit gabarit pareil, mais il faut noter que les suspensions sont assez raides, surtout avec les "grosses" jantes de 15 voire 16 pouces en option. Le confort est donc relégué au second plan. Cela se sent surtout sur mauvaise route néanmoins.

Terminons en disant que depuis la sortie de la première génération en 2003, la fiabilité est excellente, et que les 5 ans de garantie, comme toutes les Hyundai, kilométrage illimité, sont de nature à rassurer. Alors certes, la i10 est chère à l'achat, mais elle en donne pour son argent. Un outsider de choix, comme la Kia Picanto.

Notre essai de la Hyundai i10

Essai vidéo - Hyundai i10 (2020) : la micro-de gamme

Elle persiste quand nombre de marques rivales abandonnent le thermique pour passer à l'électrique, lorsqu'elles ne renoncent pas totalement au segment. Culottée la nouvelle Hyundai i10 se permet même de monter en gamme, devenant plus cher et mieux équipée que celle qu'elle remplace. Un gros pari pour la Coréenne. A-t-elle les moyens de le remporter ? Réponses dans ce premier essai de ce millésime 2020 au volant de la version 67 ch. > Lire l'essai

Notre comparatif avec la Hyundai i10

Hyundai i10 vs Renault Twingo : petites ambitions

Nos vidéos de la Hyundai i10

Que vaut la Hyundai i10 en occasion ?

Peu ou pas de contenu occasion sur Caradisiac concernant la Hyundai i10. En effet, elle est malgré tout faiblement diffusée, et nous nous concentrons sur les modèles les plus vendus.

La Hyundai i10 en occasion Les prix neufs de la Hyundai i10 : de 11 990 € à 16 300 € Les prix en occasion de la Hyundai i10 : de 10 990 € à 14 990 € Plus de 40 annonces de Hyundai i10 3e génération d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La marque ne prend pas trop de risque à garantir ses modèles 5 ans. En effet, même cette petite i10 possède un haut niveau de fiabilité. Les soucis sont rares, les propriétaires se plaignent peu. Cela ne veut pas dire qu'elle est parfaite, toutes les voitures ont des soucis, mais la tranquillité est tout de même de mise avec la i10.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !