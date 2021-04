Hyundai Kona : une version N de 280 ch

Mine de rien, petit à petit, Hyundai se construit une jolie gamme de sportives. Après l'i30 et l'i20 (sans oublier le Veloster aux USA), voici le Kona N. Avec une belle surprise pour le moteur. Le SUV ne reprend pas celui de la citadine, un 1.6 turbo de 204 ch, mais celui de la compacte !

Il s'agit d'un 2.0 turbo de 280 ch. Un mode "N Grin Shift" permet même de monter à 290 ch. Le Kona N est ainsi bien plus proche du Volkswagen T-Roc R de 300 ch que du Ford Puma ST de 200 ch. Le bloc est associé d'office à la boîte double embrayage DCT 8 rapports. La vitesse maxi est de 240 km/h et il faut seulement 5,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h lorsqu'on est aidé par le Launch Control. Le véhicule est doté d'un différentiel électronique à glissement limité et d'un système de valve d'échappement à ouverture variable.

Côté look, on retrouve la base du kit carrosserie N Line, avec notamment les passages de roue couleur carrosserie et la calandre nid d’abeille surmontée de petites fentes. La variante N se distingue par ses liserés rouges dans les boucliers, sa double sortie d'échappement avec une canule de chaque côté du diffuseur et son original becquet, qui cache un feu stop triangulaire. Le Kona N reçoit également des jantes 19 pouces spécifiques.

Reste à savoir si Hyundai va importer ce modèle en France. Après avoir hésité, il vient de lancer chez nous l'i20 N, qui limite les "dégâts" niveau malus. Avec son gros moteur, le Kona N sera déjà bien plus impacté, ce qui pourrait condamner une carrière française.