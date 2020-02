Hyundai : la i30 N restylée avec une boîte automatique

En réponse à

Catégorie en fin de vie, sauf avec hybridation lourde (et le poids qui va avec).

Après qui a besoin de 275 ch pour aller au boulot, emmener les mômes à l'école et faire les courses ? A part les inconditionnels de l'excès de vitesse, conduite agressive, et la pollution qui va avec.

Dans le monde actuel, avoir une voiture comme ça c'est plus frustrant qu'autre chose. Fini le bon vieux temps ou on pouvait ''presque'' faire ce qu'on voulait (et ma foi j'ai bien donné, j'avoue).