Hyundai lance la i10 N Line, prix dès 16 800 €

Quelques mois après ses débuts, la troisième génération de l'i10 complète sa gamme avec la finition N Line. Elle se distingue des autres i10 par un look plus sportif, avec notamment une grande bouche qui intègre sur les côtés des feux de jour à LED en forme de griffes. Il y a aussi un petit diffuseur, une double sortie d'échappement et des liserés rouges en bas des boucliers. L'i10 est montée sur des jantes 16 pouces. À bord, il y a un pédalier façon alu, des inserts et surpiqûres rouges.

Cette nouvelle finition cache une autre nouveauté dans la gamme i10, sous le capot : le bloc 1.0 T-GDi de 100 ch, qui devrait donner quelques petites sensations à son volant, le poids à vide de l'auto étant sous la tonne. Par rapport au 1.2 84 ch également disponible avec la N Line, le couple maxi est en forte hausse, passant de 118 à 172 Nm. Le 0 à 100 km/h est ainsi réalisé en 10,5 secondes, contre 12,6 secondes pour le 1.2. Le 1.0 T-GDi se contente en revanche d'une boîte manuelle à 5 rapports.

La N Line est placée au sommet de la gamme. L'équipement est donc complet avec en série : aide au stationnement arrière, caméra de recul, écran tactile 8 pouces, climatisation, rétros électriques et chauffants, aide active au maintien dans la voie, détecteur de fatigue du conducteur, freinage d'urgence autonome ou régulateur de vitesse.

La N Line est facturée 16 800 € avec le 1.2 84 ch et 17 600 € avec le 1.0 T-GDi 100 ch.