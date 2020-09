Hyundai montre l'i30 N restylée

En février dernier, Hyundai a dévoilé l'i30 restylée. Mais il manquait à l'appel la version sportive N. Celle-ci n'est pas abandonnée, d'autant que les chiffres de ventes de la première sportive de Hyundai proposée en Europe sont bons. Voici enfin aujourd'hui la nouvelle i30 N, ou presque. Car la marque donne pour l'instant un premier aperçu de la voiture et n'entre pas encore dans le détail. La puissance sera-t-elle revue à la hausse ? Le mystère demeure. On rappelle que chez nous, cette i30 a été proposée avec un 2.0 turbo de 275 ch.

Seule information technique donnée aujourd'hui : l'i30 N va recevoir une nouvelle boîte double embrayage DCT 8 rapports, calibrée pour l'usage sportif, avec donc des passages de rapports les plus rapides possibles.

Côté look, on retrouve les changements vus sur l'i30 en début d'année. Les phares plus effilés ont une nouvelle signature lumineuse en pointe et la calandre s'élargit. Cela renforce l'aspect agressif de la proue. À l'arrière, le bouclier est inédit. Le liseré rouge vient maintenant contourner le diffuseur, qui est pour sa part agrandi et met mieux en valeur la double sortie d'échappement. Les catadioptres ont été abaissés. Comme à l'avant, la signature lumineuse arrière est revue. Enfin, l'i30 N va recevoir de nouvelles jantes 19 pouces en alu forgé, qui seront plus légères que les anciennes jantes.

Rendez-vous donc prochainement pour en savoir et en voir davantage.