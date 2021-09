On appelle cela la surprise du chef. Sur le stand Hyundai n'étaient exposées que des voitures que l'on ne peut pas acheter. On appelle cela un parti-pris particulier. On vous rassure il y avait toutefois des choses à découvrir et notamment le concept Prophecy initialement prévu pour Genève de l'an dernier mais resté dans les cartons pour cause de crise sanitaire.

dailymotion Hyundai Prophecy - future Ioniq 6 - Vidéo en direct du salon de Munich 2021

Pour sa première sortie publique, ce concept a fait tourner beaucoup de têtes en raison de sa proximité esthétique avec certains modèles de chez Porsche. Ainsi, on pourrait facilement croire qu'il s'agit d'un Taycan ou d'une 911. Une ressemblance qui se remarque que ce soit au niveau de la face avant ou de l'arrière.

Mais attention, malgré cela, ne pensez pas que ce concept va rester juste une lettre d'intention car c'est tout le contraire. Ce concept Prophecy est définitif à plus de 90% et devrait déboucher sur la prochaine Ioniq 6. Ainsi, même le logo lumineux serait de la partie, tout comme l'énorme aileron arrière, mais celui-ci ne devrait pas rester en verre. Question gabarit, ce concept Prophecy est une berline familiale coupé du segment D.

La partie qui devrait changer le plus est son habitacle accessible par des portes à ouverture antagoniste. Aujourd'hui, il peut accueillir quatre personnes avec des rangements sous les passagers arrière. À l'avant, pas de volant mais deux joysticks - l'un implanté sur la contreporte et l'autre sur la console centrale. Et le plus surprenant de tout cela, c'est que Hyundai s'est rendu compte que la conduite avec des joysticks serait légale. Pas sûr toutefois que le constructeur coréen ose franchir le cap.

Sur le plan mécanique, pas de surprise, puisque ce nouveau membre de la famille Ioniq sera 100% électrique et reprendra la plateforme de la Ioniq 5. Plusieurs puissances moteurs et différentes capacités de batteries seront disponibles. Leur autonomie devrait d'ailleurs progresser à cette occasion.

Il faudra encore patienter pour la commercialisation de cette Ioniq 6 qui interviendra à la fin 2022.

L'instant Caradisiac : elle est où la Ioniq 5 ?

La Ioniq 5, c'est la dernière nouveauté en date de chez Hyundai. Logiquement, on aurait pensé en trouver un exemplaire sur le stand du constructeur coréen, mais non, du moins pas pour la journée dédiée à la presse. Une stratégie bizarre puisqu’étaient exposés ce concept et un robot taxi totalement autonome sur base de Ioniq 5. Hyundai se projette dès dans l'avenir.