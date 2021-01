Hyundai Tucson : l'hybride rechargeable est disponible

Même si l'homologation définitive est en cours, Hyundai annonce les spécificités et le tarif de la toute dernière variante du Tucson. Après avoir proposé l'essence, le diesel et l'hybride, voilà l'hybride rechargeable. Le plus puissant de la gamme, puisque sa puissance atteint 265 ch, notamment grâce au moteur électrique de 91 ch. Le quatre cylindres 1.6 essence, lui, revendique 180 ch. Il faudra malgré tout faire attention à bien recharger les 13,8 kWh de batteries sans quoi la consommation pourrait vite faire mal sur un engin affichant un poids variant entre 1893 et 1999 kg, selon les finitions et options.

La gamme du Tucson est donc aujourd'hui complète avec cet hybride rechargeable, en quatre roues motrices. Cette motorisation est proposée sur l'ensemble des finitions, exception faite de l'entrée de gamme Intuitive qui n'est disponible qu'avec l'essence 150 ch.

Alors que l'hybride simple est homologué à 127 g/km de CO2, le Tucson hybride rechargeable, lui, est à 39 g/km, ce qui pose même la question de la pertinence de l'hybride non rechargeable. Une question que l'on ne se pose plus vraiment à la vue de la grille tarifaire.

L'écart entre hybride et hybride rechargeable est logiquement important : 5900 €. L'hybride rechargeable débute à 42 600 € en finition Business, déjà bien dotée avec la plupart des aides à la conduite, les jantes 19 pouces, l'écran tactile 10,25 pouces ou encore la navigation Europe.

Prix Hyundai Tucson Hybrid 265 H-TRAC