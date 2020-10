Il construit une fausse Bugatti Vision Gran Turismo

De par leur présence dans les jeux Gran Turismo, les concepts Vision GT bénéficient d'une exposition inégalable dans le monde vidéoludique. La Bugatti Vision GT intronisée en 2015 à l'occasion du salon de Francfort ne déroge pas à la règle. Il n'en fallait pas plus pour qu'un artisan se mette à l'œuvre pour créer la sienne.

Le résultat se montre particulièrement spectaculaire au vu des moyens employés pour la réalisation de cette réplique. Les vidéos et photos publiées sur Youtube et les réseaux sociaux indiquent que seuls quatre mois ont été nécessaires pour la construire. L'auto reprend les couleurs de l'étude du salon allemand. Son capot abrite en revanche -vous vous en doutez- une mécanique V8 d'origine Toyota bien plus simple à intégrer dans sa structure qu'un bloc à la complexité de celui de la supercar originelle.

Pour rappel, la Bugatti Vision Gran Turismo préfigurait à l'époque la remplaçante de la Veyron : la Chiron. Cette dernière embarque pour rappel un W16 de 1500 chevaux pour 1600 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 420 km/h.