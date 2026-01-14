Il détruit sa Supra contre une Toyota puis termine sur le parking d’une concession Toyota
Un crash surprenant vient de se produire outre-Atlantique. Sur les images, le propriétaire d’une Supra de quatrième génération perd le contrôle de sa sportive puis percute une Toyota avant de s’arrêter sur le parking d’un garage de la même marque.
Il arrive parfois que les coïncidences prennent des tournures presque ironiques. La preuve avec cet accident impliquant trois éléments marqués du logo Toyota : un coupé surpuissant, un automobiliste de passage au mauvais endroit au mauvais moment et un concessionnaire. Un crash spectaculaire qui aurait pu finir de manière bien plus dramatique.
La séquence largement relayée sur Youtube et les réseaux sociaux montre la Nippone en pleine accélération sur un boulevard. Les roues patinent au point d’envoyer dangereusement la Supra sur la voie d’en face. Si l’accident frontal est évité, l’accrochage se produit quand même entre l’avant d’une Corolla et l’arrière droit de la sportive. De quoi l’envoyer en toupie un peu plus loin sur le parking d’une concession Toyota.
Un moteur mythique
Pour rappel, la Toyota Supra biturbo de quatrième génération est animée par le légendaire bloc 2JZ-GTE 3,0l délivrant 330 chevaux pour 440 Nm de couple. Une artillerie bien sous exploitée d’origine que les tuneurs prennent un malin plaisir à modifier pour atteindre des puissances hors du commun. Souvent, le bloc est passé en mono turbo. Dans les cas les plus extrêmes, sa cavalerie dépasse les 1000 chevaux.
