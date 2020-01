Il manque de pulvériser la McLaren 600 LT de son ami

Quoi de pire que de détruire l'hyper-sportive gentiment prêtée par un ami ? Ce pilote à l'attaque sur le circuit très vallonné de Thunderhill en Californie a frôlé le pire alors qu'il tentait de tirer le maximum des performances d'une McLaren 600LT ne lui appartenant pas.

Les commentaires ajoutés au montage dans la vidéo montrent néanmoins que le passionné adopte une certaine humilité avant ses premiers tours. D'après les sous-titres, la McLaren 600LT en question exploite un freinage classique plus économe que le kit carbone d'origine et des pneus Goodyear à l'adhérence moindre par rapport aux Pirelli P Zero Trofeo R initialement installés sur les jantes par la marque anglaise. L'incident à suivre n'a pour autant aucun lien particulier avec ces éléments.

C'est effectivement à l'approche d'un virage en aveugle que le pilote perd d'un coup d'un seul le contrôle de la McLaren avant de passer de justesse dans la boue entre une BMW Z4 de course et une Honda S2000 préparée. Le roadster nippon venait de perdre toute son huile dans cette section dangereuse en cassant son moteur.