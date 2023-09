Le youtubeur Ace1Whips spécialiste des modifications basées sur des véhicules surélevés publie sur sa chaîne une vidéo pour le moins surprenante. Sur les images, un Lamborghini Urus rouge se dévoile avec non moins de six roues pour transmettre sa cavalerie au sol. Une configuration insolite qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre.

Il met six roues sur son Lamborghini Urus

Une transformation toujours en cours

L'état du véhicule visible dans le clip montre que de nombreuses heures de travail sont encore dans les tuyaux. Le carrossier a découpé le toit juste après les piliers B afin d'ajouter une surface vitrée supplémentaire, des piliers D plus large et de l'espace pour passer quatre roues sur le train arrière. Des jantes provisoires font également partie du lot.

Le Lamborghini Urus, la supercar des SUV

Pour rappel, les Lamborghini Urus S et Performante embarquent des blocs V8 biturbo 4 litres. De quoi délivrer au sol via des boîtes automatiques 8 rapports 666 chevaux pour 850 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est respectivement abattu pour ces deux modèles en 3,5 secondes et 3,3 secondes pour une vitesse maximale de 305 km/h. Des performances impressionnantes compte tenu du gabarit du véhicule haut sur pattes