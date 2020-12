Il perd le contrôle de sa BMW M3 en quittant un rassemblement

Les "spotters" le savent : en se postant à la sortie d'un rassemblement avec un téléphone braqué sur la route, les propriétaires des sportives seront tentés de faire du bruit pour émerveiller les fans. La séquence de la BMW M3 qui suit montre que cela se termine parfois avec quelques dégâts matériels.

Le clip publié sur les réseaux sociaux montre des propriétaires de Nissan GT-R et McLaren assez calmes sur la route. Surgit alors une BMW M3 génération F80 en glisse et vraisemblablement en grande difficulté. Quelques secondes plus tard, la trois volumes munichoise termine sa course les deux jantes gauches dans le trottoir. L'inclinaison des roues et le bas de caisse détruit au sol indiquent que le conducteur devra débourser une somme rondelette pour espérer revoir sa voiture sur la route.