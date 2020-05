Il perd le toit de sa Lotus sur l'autoroute

Le fondateur de Lotus Colin Chapman avait une approche minimaliste de l'automobile avec sa philosophie du "light is right". Le propriétaire de l'Elise visible dans la vidéo qui suit pousse le concept encore plus loin en réduisant -par accident- le poids de sa deux places britannique ultralégère.

Sur les images, le passionné s'engage sur l'autoroute avec quiétude. Soudain, gros moment de solitude, le toit se décroche pour s'envoler en arrière. Un coup d'œil rapide dans le rétroviseur lui fait remarquer que de nombreuses voitures le suivent. Les autres automobilistes n'ont heureusement pas été pris de panique face à cet obstacle inattendu.

Pour rappel, Lotus commercialisait la seconde génération de l'Elise de 2001 à 2010. Son poids mesuré descendant selon les versions à 710 kilos seulement en faisait une auto particulièrement vive à piloter sur les petites routes.