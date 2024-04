Deux caméras de surveillance situées outre-Manche ont immortalisé une scène déprimante un jour pluvieux. Le clip insolite publié ensuite sur la plateforme vidéo Youtube montre en effet une découvrable Ferrari F430 Spider en grande difficulté par mauvais temps. N'y allons pas par quatre chemins : après cette manœuvre peu académique, l'auto est détruite.

Les faits se sont déroulés le 17 mars dernier sur la route Rose Lane à Norwich au Royaume-Uni. Le magasin voisin de la rue a permis de récupérer des images de l'intégralité de l'accident. Sur les séquences, la Ferrari F430 Spider rouge sort d'une courbe humide en centre-ville assez ouverte. À la sortie du virage, l'arrière se déleste tandis que le conducteur ne parvient pas à redresser l'auto dans la bonne direction. Après le survirage, l'auto monte sur le trottoir de gauche, démoli les barrières d'un parking à vélos, puis tape dans une jardinière à proximité d'un espace de stationnement. La puissance de l'impact ralenti la Ferrari qui rebondit néanmoins en direction du trottoir d'en face pour encore monter dessus et terminer sa course au milieu de la route.

Il plante sa Ferrari F430 Spider dans une jardinière

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Avec un tel choc, les airbags se sont déployés à bord de l'Italienne. D'après les témoignages recueillis par le média local Eastern Daily Press, les forces de l'ordre et le service des travaux publics ont ensuite fermé la route la journée entière pour retirer les gravats, l'épave de la sportive et les fluides gras déversés sur la voie. Pour rappel, la Ferrari F430 Spider embarque comme le coupé un V8 atmosphérique de 490 chevaux pour 465 Nm de couple. Une mécanique noble lui permettant d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h. Plusieurs exemplaires sont disponibles sur La Centrale entre 100 000 et 130 000 euros.