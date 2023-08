Souvenez-vous : Porsche dévoilait en fin d'année dernière l'impressionnante 911 Dakar façon rétro safari. Le coupé perché reprenait la recette originale et surprenante de la sportive surélevée prête à dévorer les dunes. La voiture du jour emprunte quelque part cette formule mais de manière artisanale et amusante. Un ingénieur féru de technologie et de mécanique construit en effet seul chez lui une Dodge Viper rehaussée digne du film Mad Max : Fury Road.

Il transforme seul chez lui une Viper en mangeuse de dunes

L'intégralité du processus de création se trouve sur sa chaîne Youtube. SuperfastMatt -c'est son pseudo- documente via plusieurs vidéos le scan de la voiture en 3D, le développement des pièces, la fabrication des éléments, le montage et le résultat. Ses publications comprennent en outre différents sujets concernant son intérêt marqué pour les 4x4, les idées saugrenues pour des véhicules insolites, les sportives, et les engins complètement dingues que ses confrères sont en mesure de mettre sur roues. Sa création compile tout cela.

Des suspensions copiées sur celles de 4x4 reconnus

Sa Dodge Viper de choc reçoit des suspensions avant Fox inspirées de celles des Ford Bronco et Toyota 4Runner tandis que l'arrière copie le système du Jeep Wrangler. Le moteur reste d'origine. Il s'agit pour rappel d'un généreux bloc V10 8 litres délivrant au sol 364 chevaux pour 611 Nm de couple. Un couple bienvenu pour déplacer un tel véhicule.