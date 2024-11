Il trouve une Lamborghini abandonnée dans le garage de sa grand-mère

Voici une folle histoire difficile à croire partagée tout récemment sur le réseau social Reddit. Quelqu'un vient de comprendre que sa grand-mère abrite dans son garage sous une pile de cartons et d'encombrants deux italiennes très désirables.

Les véhicules en question sont étonnants : il s'agit d'une Ferrari 308 et d'une spectaculaire Lamborghini Countach LP5000S. D'après les informations partagées sur Reddit, le grand-père de l'internaute tient début des années 2000 une société spécialisée dans la location de voitures de luxe. Des difficultés financières forcent à cette époque l'entreprise à fermer ses portes tout en vendant son parc automobile.

Une Countach en guise d'étagère

Dans la manœuvre, le grand-père parvient à sauver quand même deux belles italiennes dans un état très moyen. L'idée est à la base de les restaurer les années suivantes, mais rien de cela ne se produit. L'homme décède subitement, sa femme emploie le garage pour entasser divers objets sans tenir compte de la présence de ces voitures.

Une restauration à prévoir

Au final, le duo des italiennes devra subir une lourde restauration pour reprendre la route. Les mécaniciens devront sans doute démonter moteur et boîte pour vidanger et vérifier que tout fonctionne. Les silentblocs et freins restés immobiles depuis bien trop longtemps auront eu aussi besoin d'un peu d'attention. Bref, aucune chance de voir ces autos de nouveau sur la route avant plusieurs années.