Il vend 100 euros un faux radar

Dans la hiérarchie des sites proposant des voitures ou des accessoires ayant un lien avec ces dernières, il y a plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il y a les spécialistes ne proposant que des annonces pour acheter un véhicule. Le site La Centrale du groupe dont fait partie Caradisiac par exemple. Ensuite, il y a ceux qui proposent de tout avec néanmoins des filtres très performants. Plus loin et avec plus de courage, il y a Facebook Marketplace. Un endroit qui liste des objets pour le moins inattendus.

Le sujet du jour concerne un accessoire très particulier. Un accessoire ayant un lien avec l'automobile pour une raison qui ne fait pas toujours l'unanimité. Facile à deviner : il s'agit d'un radar. Cela dit, difficile de vendre un vrai radar sur la toile. Le dispositif automatique est associé aux forces de l'ordre. Vendre un tel appareil est bien entendu illégal. C'est pourquoi par déduction, il s'agit d'un faux.

Une réplique qui fait mouche ?

Un rapide coup d'œil sur l'annonce publiée sur Facebook Marketplace permet de comprendre l'astuce. Guy a peint une boîte en gris métal avant de lui ajouter des fenêtres et des bandes réfléchissantes semblables à celle des vrais radars. Une installation qui rappelle furieusement celle du Japonais lassé des automobilistes roulant trop vite devant sa boutique. Un homme qui reproduisait également les policiers et les véhicules associés.

100 euros le radar factice

Au final, Guy demande 100 euros pour sa création. L'acquérir demandera de se rendre dans le Doubs et plus précisément à Montlebon. Un objet qui intéressera sans doute les personnes motivées par l'idée de faire ralentir la circulation à un endroit très précis.