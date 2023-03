Il y a plus de 90 000 bornes en France pour voitures électriques, mais leur fiabilité est en baisse

90 803. Voilà donc le nombre de points de charge pour voitures électriques disponibles à la fin du mois de février 2023, ce qui représente une hausse de plus de 5000 points de charge par rapport aux chiffres de la fin du mois de janvier. Une bonne nouvelle qui rappelle qu’on se rapproche du fameux niveau des 100 000 bornes, un chiffre qui aurait dû être atteint avant la fin de l’année 2021 d’après l’objectif initial.

Dans le détail, on comptait en moyenne à la date du 28 février 135 points de charge pour 100 000 habitants, avec une hausse de 63% de ce nombre de points de charge total sur les 12 derniers mois. La majorité (48 131 soit 52% du total) de ces 90 803 points de charge restent des bornes dont la puissance est comprise entre 7,4 et 22 kW, devant les bornes lentes à moins de 7,4 kW (31 266 soit 34% du total). Du côté de la charge rapide en courant continu, on compte désormais 2012 bornes dont la puissance est inférieure à 50 kW, 3627 bornes dont la puissance est comprise entre 50 et 150 kW, 4 219 bornes dont la puissance est comprise entre 150 et 350 kW et 1264 bornes dont la puissance est d’au moins 350 kW. Par rapport au moins dernier, on note une bonne progression du nombre de bornes rapides d’au moins 50 kW ce qui suit nos observations le long des réseaux autoroutiers (avec de nombreuses nouvelles stations et des travaux un peu partout).

Une fiabilité en baisse

Mais il y a une donnée inquiétante dans ce dernier baromètre de l’Avere : le taux de disponibilité des bornes (c’est-à-dire le pourcentage des bornes ni en panne ni en maintenance) est en recul. Il est de 84% en moyenne pour les bornes en courant alternatif contre 86% en janvier. Ou de 81% pour les bornes en courant continu de moins de 150 kW contre 83% en janvier. Ou encore, de 77% pour les bornes en courant continu d’au moins 150 kW contre 78% le mois dernier. Bref, vous avez plus de chance de trouver une borne hors service qu’en janvier, quel que soit le type de point de charge. La fiabilité et la maintenance de ces bornes restera un point crucial dans les années à venir pour que l’utilisation des voitures électriques ne tourne jamais au cauchemar…