Ile-de-France: vers un sursis pour le diesel en 2024?

Enfin une (petite) victoire pour Anne Hidalgo ? Selon un rapport tout juste publié par l’APUR, organisme qui dépend en grande partie de la mairie de Paris, le parc de véhicules immatriculés dans le Métropole du Grand Paris décroît - légèrement - depuis 2018.

On apprend ainsi qu’en 2020, la première région de France a enregistré une baisse de 8 500 immatriculations de voitures et utilitaires légers, soit une décrue de l’ordre de 0,2%. Rien de spectaculaire, certes, mais la tendance est là, bien aidée il est vrai par la méforme globale du marché automobile hexagonal sur la période (-25,5% en 2020).

« Le durcissement des règles du contrôle technique en mai 2018, avec notamment des tests d’émissions de particules fines pour les véhicules diesel plus strictes, a pu contribuer à cette baisse des immatriculations en accélérant la sortie des véhicules les plus anciens (de plus de dix ans), qui n’auraient pas systématiquement été renouvelés par des véhicules plus récents », commente l’Apur.

Et l’organisme de préciser que le parc auto parisien baisse en moyenne de 3 400 véhicules, chaque année depuis 2012 (soit 0,5% du parc), tendance qui s’est accélérée entre 2019 et 2020 avec une baisse de 6 000 unités.

« Certaines mesures comme la réduction de la vitesse en ville, la réforme du stationnement payant en 2018, le déploiement de bornes de recharge électrique, de stations GNV/bio-GNV et bientôt de l’hydrogène, la diversification de l’offre en véhicules partagés… ont des impacts sur la transformation du parc automobile au-delà du renouvellement « naturel » du parc », précise l’organisme.

La politique anti-autos thermiques des pouvoirs publics franciliens - objectif : un bannissement pur et simple en 2030 au sein de la Zone à faibles émissions Mobilités métropolitaine (ou ZFE-m) - commencerait-elle à porter ses fruits ? Ne nous emballons pas malgré tout.

Au 1er janvier 2021, on dénombrait encore quelques 5,4 millions de voitures en Ile de France, dont près de la moitié (47,5%) carburaient au gazole.

Et si la part des voitures électriques et hybrides progresse régulièrement, elle ne représentait alors que 2% du parc.

Etant donnée la méforme du marché, qu’aggravent des difficultés d’approvisionnement en composants, on voit mal comment les choses vont pouvoir accélérer dans les mois à venir. Les futurs prêts à taux zéro ne pourront rien hélas contre la non-disponibilité des voitures.

Parallèlement à ça, les difficultés que posent l’installation de bornes de recharge dans les copropriétés incitent plutôt à garder son thermique en attendant des jours meilleurs.

Dans ces conditions, on voit mal comment les pouvoirs publics peuvent encore espérer « sortir » les voitures Crit'Air 2 diesel d’ici 2024 au sein de la ZFE-m métropolitaine , un objectif que l’Apur elle-même qualifie d’ « ambitieux ».

« Il se pourrait que des effets d’anticipation s’observent dans les prochaines années, d’autant plus que la crise sanitaire a bousculé les mobilités et les modes de vie et que les aides financières pour les véhicules plus propres ont augmenté », tente malgré tout de (se) rassurer l’organisme.

Quand l’ambition laisse la place à l’incantation, on peut raisonnablement imaginer que le diesel bénéficiera d’un sursis salutaire pour les automobilistes. Il faut juste espérer que les prix des voitures électriques n'explosera pas dans l'intervalle, mais c'est une autre histoire.