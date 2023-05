Inauguration de la première "gigafactory" française de batteries automobiles

Depuis quelques années, les Européens s’organisent pour mettre en place une véritable filière de construction de batteries de voitures électriques sur le Vieux Continent. Alors qu’ils doivent actuellement importer la quasi-totalité de leurs accumulateurs d’Asie, ils espèrent concurrencer directement les fabricants Chinois en créant plusieurs sites répartis dans différents pays d’Europe.

Ce matin, le premier bloc du site d’ACC (Automotive Cell Company) a été inauguré à cet effet dans le Pas-de-Calais, à Billy-Berclau. Il s’agit d’un moment important pour l’industrie française puisqu’on parle ici de la toute première « gigafactory » de batteries automobiles. Coentreprise entre Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, elle doit à terme s’étendre sur 180 000 m2 d’ateliers et doit être mise en service cet été. Si tout se passe comme prévu, la production à grande échelle démarrera en fin d’année et l’objectif est d’arriver à 13 GWh de capacité annuelle d’ici la fin de l’année 2024 avec 600 employés.

500 000 voitures électriques équipées d’ici 2030

Cette production doit ensuite monter progressivement d’ici 2030 avec 2000 employés et un objectif de 40 GWh de production annuelle, soit de quoi fournir 500 000 voitures par an. C’est un quart des deux millions de voitures électrique que le gouvernement veut construire en France annuellement en 2030. Cette usine fournira Stellantis et Mercedes, ses deux actionnaires principaux. Rappelons que celles de Renault doivent être produites à Douai dès 2024, via une « gigafactory » construite avec son partenaire chinois Envision. Le groupe au losange prévoit aussi de s’alimenter en batteries dans une seconde usine construite par la société Verkor.