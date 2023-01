Indemnité carburant de 100 € : qu’attendez-vous pour la demander ?

France, terre de paradoxes. Alors que la grogne contre les prix à la pompe est une constante de l’actualité automobile, on append que moins de 3,5 millions de Français, sur les 10 millions qui peuvent y prétendre, ont à ce jour demandé à profiter de l’indemnité carburant mise en place par les pouvoirs publics pour répondre à la hausse des tarifs.

Or, cette aide de 100 €, versée une fois par un virement sur votre compte bancaire et réservée aux personnes utilisant leur véhicule pour travailler ou se rendre sur leur lieu de travail, équivaut à une remise d’environ 10 centimes par litre (12 200 km par an avec un véhicule consommant 6,5L/100km, selon les estimations des pouvoirs publics).

Evolution des prix des carburants à la pompe chaque vendredi sur les 3 derniers mois (euro par litre)





Ce coup de pouce est cumulable dans un même foyer fiscal si les deux conjoints peuvent y prétendre (revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 € par part), et s’applique aux véhicules à deux, trois ou quatre roues, thermiques ou électriques.

La bonne nouvelle est que vous avez jusqu’au 28 février pour transmettre votre demande auprès des pouvoirs publics, en vous connectant sur le site des impôts. Une plate-forme téléphonique d'assistance est aussi disponible au 0806 000 229.

Et si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire, rappelons qu’au dernier pointage réalisé par le ministère de la transition écologique, le litre de sans plomb s’affichait à 1,87 €, en hausse de 3,8 centimes par rapport à la semaine précédente, tandis que le gazole s’échangeait à 1,91 € (+3,2 centimes).

Même l’E85, surnommé « carburant du pouvoir d’achat », a augmenté de près de 50% ces dernières semaines. Dans ces conditions, il serait regrettable que plus de 6 millions d'automobilistes demeurent à côté de leurs pompes.