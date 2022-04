Investir dans une place de parking, est-ce toujours un bon plan ?

Les parkings, box ou places de stationnement privées nécessitent peu de travaux d’entretien et offrent beaucoup plus de flexibilité au loueur que dans l’immobilier traditionnel : « les loyers sont libres, les préavis réduits à un mois et les charges de copropriété sont assez faibles. Certains investisseurs à la recherche de la rentabilité locative la plus élevée possible donnent parfois la préférence à un parking bien situé plutôt qu’à une chambre de bonne », explique le magazine Capital.

Plus le prix est élevé, plus la rentabilité décroît

Pour un loyer qui varie entre 50 et 250 € par mois, l’investissement peut s’avérer rentable sur le moyen terme mais attention, plus le prix du parking est élevé, plus sa rentabilité décroît en pourcentage. C’est notamment le cas dans les grandes agglomérations comme Lyon, Lille ou Marseille où la moyenne constatée pour une place de parking atteint 23 000 €, selon Se loger.

En réalité, tout dépend du secteur et de la configuration de l’emplacement. Le centre-ville est le secteur le plus sollicité. Ensuite, il faut prêter attention aux types d’emplacement. Les constructions modernes offrent des places plus larges et un accès plus facile. Ce sont généralement les premiers et seconds sous-sols qui sont les plus plébiscités, plus proches de la sortie. « Le fait de se trouver à proximité d’une issue (sortie piétons, ascenseur) apporte un bonus de la même manière que la présence de caméras de surveillance. Comptez toujours 15 à 20% de majoration s’il s’agit d’un box fermé : le locataire peut y ranger à la fois sa voiture et ses affaires personnelles. » poursuit Capital.

Villes moyennes = rentabilité assurée

Sur ce marché, les écarts de prix sont tels qu’il est difficile d’établir une moyenne. À 15 000 € en province le prix d’un emplacement peut même grimper jusqu’à 55 000 € dans certains quartiers de la capitale. « Il est préférable d’investir dans une ville de plus de 50 000 habitants pour s’assurer de la rentabilité du placement, directement liée à la densité de voitures »

La rentabilité locative brute s’élève en moyenne à 6 %, mais elle peut s’élever jusqu’à 10 % dans des villes moyennes. Un placement intéressant si, par exemple, vous partez en retraite et avez besoin de revenus complémentaires. Dans les grandes villes, le rendement n’excède pas 4,7 %. En revanche, sur dix ou vingt ans, ce bien peut facilement générer une plus-value à la revente, ce qui n’est pas le cas dans les villes moyennes.

Attention aux frais

En France, les frais de notaire pour acheter un parking seul sont élevés par rapport à son faible coût. Il faudra compter un pourcentage de 13 % à 20 %. Notez qu’il vous faudra participer, comme tout copropriétaire, aux charges de l’immeuble (ascenseur, espaces verts, concierge…). Mais la facture excède rarement 10 à 15 euros par mois.

Les revenus sont imposables et doivent être déclarés comme des revenus fonciers. Si les loyers annuels n’excèdent pas 15 000 €, vous bénéficiez du régime micro-foncier. Vous déclarez le montant brut perçu et le fisc applique un abattement de 30 % avant taxation au barème progressif. Mais si vos loyers sont supérieurs ou si vos charges dépassent l’abattement, vous optez pour le régime réel qui permet de déduire les charges supportées ainsi que vos intérêts d’emprunt, sans plafonnement. La taxe d'habitation, elle est due par l'occupant au 1er janvier. Notez, enfin, que la revente d’un parking est exonérée de taxe sur la plus-value si sa valeur est inférieure à 15 000 €.